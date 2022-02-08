Макрон після зустрічі з Путіним заявив, що "найближчі дні будуть вирішальними" для України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації навколо України. Про це Макрон сказав після переговорів із російським колегою Володимиром Путіним, що тривали майже шість годин.

"Нам потрібно домовитися з конкретних заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів і консультацій зі США, з НАТО, з європейцями, а також від нашої зустрічі з президентом Зеленським завтра (тобто 8 лютого - ред.)... Тож найближчі дні будуть вирішальними", - сказав Макрон у ніч на 8 лютого.

За словами Макрона, "у нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі", і Росії були запропоновані "конкретні гарантії безпеки".

Путін, який провів пресконференцію разом із Макроном, сказав, що "якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом буде повертати собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією". "Переможців не буде. І ви (французи - ред.) виявитеся втягнутими в цей конфлікт поза своєю волею", - сказав російський лідер, перед тим нагадавши, що його країна є "однією з провідних ядерних держав".

Макрон 6 лютого, перед візитом до Москви, розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом. Розмова тривала 40 хвилин. Білий дім заявив, що два лідери обговорили "дипломатичні зусилля зі стримування у відповідь на нарощування Росією військових сил біля кордонів України".

Захід заявляє, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО. За матеріалами Крым.Реалии