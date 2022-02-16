Масштабна кібератака: робота сайтів чотирьох міністерств досі не відновлена

Робота сайтів Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки та низки інших міністерств досі не відновлена після масштабної кібератаки.

Як передає Укрінформ, станом на ранок 16 лютого не відновлена робота сайтів, зокрема Міноборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку.

Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на українські вебресурси Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.