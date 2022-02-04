Міносвіти скасувало повторний конкурс на посаду президента Могилянки - Шкарлет

Наказ Міністерства освіти і науки України про оголошення повторного конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) скасовано. Про це повідомили вночі з 3-го на 4 лютого на сайті МОН.

У повідомленні уточнюють, що рішення скасувати повторний конкурс було ухвалено за результатами наради під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за участю спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників НаУКМА.

Шкарлет повідомив у Telegram, що процес та результати останнього туру виборів президента ВНЗ "будуть надалі опрацьовані робочою групою" на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.

"Прийнято рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру", - наголосив міністр.

За його словами, запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Могилянки вважатимуть такими, що виходять із повноважень та університетської автономії закладу, і будуть реалізовані.

"Упевнений, що викладачі разом зі студентами продемонструють згуртованість, не допустять кризи освітнього процесу та інших ризиків для подальшого розвитку одного з провідних вишів України", - заявив Шкарлет. За матеріалами Гордон.