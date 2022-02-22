МЗС України відкликало з Москви тимчасового повіреного

МЗС України відкликає тимчасового повіреного у справах України до РФ Василя Покотило для консультацій у зв'язку з визнанням РФ "незалежності" так званих "ЛДНР".

Про це повідомляє пресслужба міністерства у вівторок, 22 лютого.

"У зв'язку з прийняттям керівництвом Російської Федерації протиправних рішень про визнання "незалежності" створених нею квазі-освіт на тимчасово окупованих територіях України - так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого заявив про визнання суверенітету самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. Путін доручив МЗС РФ встановити дипломатичні відносини з ДНР та ЛНР.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав запит від українського МЗС про розрив дипломатичних відносин з РФ, і пообіцяв розглянути та опрацювати його.

У Росії заявили, що не планували розривати дипвідносини з Україною. За матеріалами Слово і Діло.