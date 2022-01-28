МЗС відреагувало на тезу Німеччини про неактуальність вступу України до НАТО

Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України в Альянс.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок.

Міністр закордонних справ України "Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини в підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх"

Нагадаємо, Анналена Бербок в інтерв'ю виданню WAZ заявила, що вступ України до НАТО зараз не на часі, і додала, що Росія також знає про це. За її словами, сьогодні найважливіше завдання не брати Україну в НАТО, а знову поговорити про Мінські угоди, щоб люди на Донбасі могли зажити вільно та безпечно.

Водночас під час виступу в Бундестазі у четвер Бербок заявила, що Німеччина вирішила не скорочувати персонал свого посольства в Україні. За її словами, це свідчить про підтримку нашої країни.

Раніше Берлін відмовився передати Києву зброю для захисту від вторгнення Росії. Однак Німеччина погодилася поставити Україні 5 тисяч військових касок, а також допомогти нашій країні зі спорудженням бункерів і навчанням військових.

Тим часом 26 січня в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" за участю глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Сторони домовилися "продовжувати діалог".

За матеріалами UA.NEWS