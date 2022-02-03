НАБУ оголосило у розшук нардепа Слуги народу Сергія Кузьміних

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук нардепа Слуги народу Сергія Кузьміних. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У Бюро пояснили, що рішення про розшук було ухвалено через систематичну неявку Кузьміних на виклики правоохоронців, його відсутність за місцем проживання та приховування від слідства.

У НАБУ стверджують, що Кузьміних "викрили на гарячому" на отриманні 558 000 грн хабаря. 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала йому підозру, вона була направлена за місцем роботи (до Верховної Ради), а тому нардеп вважається підозрюваним і має на першу вимогу прибувати до слідчого прокурора або до суду, зазначають у Бюро.

У НАБУ також зазначають, що 31 адвокат Кузьміних повідомила про перебування депутата у медзакладі, але відмовилася повідомити, в якій саме.

У Бюро вважають, що дії нардепа мають характер приховування від органів досудового розслідування.

28 січня 2022 року НАБУ заявило про те, що спіймало нардепа під час отримання хабаря у сумі 558 000 грн.

Голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що для "слуг" ця новина "стала шоком", оскільки Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних. Арахамія запевнив, що політсила не "прикриватиме правопорушення патріотичними гаслами".

31 січня генеральний прокурор підписала підозру Кузьміних.

1 лютого НАБУ та САП закликали Кузьміних "не боятися закону": він проігнорував три повістки.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ/