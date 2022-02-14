Наразі Україна не закриватиме небо на тлі загрози РФ, деякі компанії лише перестраховуються, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Те, що стосується літаків: давайте відразу розставимо крапки над "і". Ми небо наше не закриваємо, і закривати на сьогоднішній день не збираємось. Немає на сьогодні тих чи інших підстав", - заявив Данілов.

Він додав, що деякі компанії, які мають в лізингу літаки, лише перестраховуються у цій ситуації.

"Перш за все це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли РФ збила МH - 17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що у неділю, 13 лютого, Кабінет Міністрів виділив 16,6 млрд грн для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України.

13 лютого нардеп Олексій Гончаренко заявив, що з понеділка міжнародне повітряне сполучення з Україною може бути припинене через призупинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі нашої країни.

У міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відправляє літаки у Європу на вимогу лізингодавця у зв'язку з зовнішньополітичною ситуацією