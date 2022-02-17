НАТО - гарантія безпеки, до якої ми прагнемо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північноатлантичний альянс - це гарантія безпеки для України, до якої прагне Країна. При цьому він підкреслив, що рішення про вступ України в НАТО повинні вирішувати самі українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Зеленський підкреслив, що референдум про вступ України в НАТО в даний момент не має ніякого сенсу. Оскільки Україна отримала запрошення від НАТО, але без зазначення термінів.

"Шлях до НАТО і ЄС дуже довгий. На цьому шляху Україні потрібні деякі гарантії безпеки. НАТО - це гарантія безпеки, це те, куди ми хочемо рухатися. Ця гарантія означає, що ми не втратимо свою незалежність", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

Крім того, раніше Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки