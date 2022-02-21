Найкращою відповіддю Росії є надання Україні європейської перспективи – Кулеба

Найкращою відповіддю з боку Євросоюзу на агресивні дії Росії, яка погрожує Європі новою війною, може бути надання Україні чіткої європейської перспективи, що має переконати Путіна у незворотності європейського курсу України.

Таке переконання сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками участі у Раді міністрів ЄС із закордонних справ висловив керівник МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити – це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту Путіну: щоб він не робив, як би він не старався, рух України є незворотним, і Україну ніхто не залишить сам на сам з Росією», - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, такий крок Євросоюзу був би потужним сигналом українському народу про те, що Україна впевнено рухається до європейської сім’ї миру і процвітання, в якій її чекають.

Сьогодні у Брюсселі відбувається засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, одним з головних питань якого є розгляд безпекової кризи, що склалася внаслідок військового нарощування Росії вздовж кордонів України.