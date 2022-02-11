Не лише вторгнення РФ. Столтенберг попередив про ризик спроб повалення влади у Києві

У напруженій ситуації, що склалася, Україні може загрожувати не тільки повномасштабне вторгнення з боку Росії, але й інші ризики, зокрема, спроби повалення влади в Києві російськими агентами. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Румунії, передає пресслужба НАТО.

Генсека альянсу запитали, наскільки великим він бачить ризик подальшого російського вторгнення в Україну.

"Існує реальний ризик, тому що зараз ми бачимо, що нарощування військової могутності в Україні й навколо неї продовжується, тому існує реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі", - сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що в альянсі немає впевненості щодо планів Кремля, тому вони продовжують звертатися до Росії із закликом до деескалації та сумлінного ведення політичного діалогу з НАТО і союзниками НАТО.

"Є ризик повноцінного вторгнення, але є і ризик інших видів агресивних дій, зокрема спроби повалення влади в Києві, гібридні кібератаки й багато інших видів російської агресії. Немає жодної впевненості, але ми знаємо, що нарощування військової сили триває", - сказав він.

За словами Столтенберга, НАТО має причини для серйозного занепокоєння, пильності й готовності реагувати.

"Ми бачили загрозливу риторику з російського боку. І ми знаємо, що всередині України працює багато російських агентів. І також, звичайно, ми маємо послужний список Росії, яка раніше застосовувала силу проти України", - заявив генсек НАТО.

У січні 2022 року на переговорах із США та НАТО Росія отримала відмову на вимогу не брати Україну до Альянсу.

У Білому домі заявили, що РФ шукає привід для вторгнення до України. Росія запевняє, що нічого такого не планує. Захід загрожує їй руйнівними санкціями.

За словами президента Зеленського, у військах Росії навколо України "нічого нового - психологічний тиск".

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг, що масштабне російське вторгнення в Україну "може розпочатися будь-якої миті" - зокрема під час зимових Олімпійських ігор, які закінчуються 20 лютого. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.