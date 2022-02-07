Німеччина готова заплатити високу ціну у разі нової агресії РФ щодо України – Бербок

Німеччина готова до високої економічної ціни, якщо дійсно дійде до подальшої агресії Росії стосовно України, адже йдеться про її безпеку.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми запланували низку жорстких заходів стосовно Росії, і ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами, заплановані з ними. Я хотіла б ще раз звернути увагу на те, що з огляду на тісні зв’язки з партнерами і моєї країни, ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України», - сказала вона.

Бербок зауважила, що Берлін намагається продовжувати діалог із Росією. Зокрема, глава МЗС Німеччини наголосила, що разом зі Сполученими Штатами і НАТО дали письмові відповіді РФ, які дали чітко зрозуміти, що м’яч — на стороні Москви.

«Від Москви зараз залежить, щоб розрядити ситуацію. І смисл дипломатії – продовжувати діалог і бути абсолютно чіткими щодо того, що будуть наслідки, якщо дійсно справа дійде до подальшої агресії стосовно України», - наголосила міністерка.

Глава німецької дипломатії додала, що своїм візитом вона висловлює не тільки солідарність, але й свідчить абсолютно чітко, що Берлін все зробить для того, щоб не сталося подальшої ескалації.

Глава МЗС ФРН заявила, що «на кону стоїть не менше, ніж мир у Європі».

7 -8 лютого федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснює другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністри провели переговори, ключовими темами яких стали координація зусиль у рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакета стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

Під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на сході України, аби ознайомитися з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.