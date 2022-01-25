З 24 січня 2022 року обов'язки голови Вищої ради правосуддя виконує Віктор Грищук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ВРП.

"Відповідно до частини восьмої статті 22 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", член Вищої ради правосуддя Грищук Віктор Климович з 24 січня 2022 року приступив до виконання обов'язків за посадою голови Вищої ради правосуддя", - ідеться в повідомленні.

Згідно з законом "Про Вищу раду правосуддя", у ч. 8 ст. 22 вказується: "У разі не набуття Вищою радою правосуддя повноважності здійснення повноважень, визначених пунктами 5-7 частини п'ятої цієї статті, покладається на керівника секретаріату Вищої ради правосуддя, а у разі необрання голови Вищої ради правосуддя або його заступника - на члена Вищої ради правосуддя, який є найстаршим за віком".

У ВРП інформують, що на посаду Грищук був обраний з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ і набув повноважень у 2019 році. Того ж року був включений до складу Другої дисциплінарної палати.

Віктор Грищук - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, академік Національної академії вищої освіти України. Неодноразово був деканом факультету, проректором з наукової роботи, першим проректором Львівського державного університету внутрішніх справ. Очолював, зокрема, інститут права, технології та економіки цього університету. Був завідувачем кафедри кримінального права та кримінології Львівського державного університету імені Івана Франка.

Також Грищук - голова робочої групи Вищої ради правосуддя з питань напрацювання змін до законодавства України стосовно забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Відомий український правознавець. Автор понад 380 наукових праць. Заслужений юрист України.

20 січня ВРП вирішила відкласти розгляд питання про обрання голови ВРП. Про дату і час не повідомили.

Раніше, 11 березня 2021 року, Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Волинського апеляційного суду Андрія Овсієнка. Він був обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України 15 березня 2017 року строком на чотири роки. Головою ВРП був обраний у 2019 році.

У січні 2020 року Олексій Маловацький був обраний заступником голови ВРП. Із березня 2021 він виконував обов'язки голови ВРП.

21 січня 2022 року ВРП ухвалила рішення про звільнення Олексія Маловацького та Павла Гречківського з посади члена ВРП за власним бажанням з 26 січня 2022 року.