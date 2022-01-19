Офіс генпрокурора оскаржить запобіжний захід Порошенку

Офіс генерального прокурора оскаржуватиме рішення суду про запобіжний захід експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання.

Як передає Укрінформ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у Фейсбуці.

«По-перше, є позиція Офісу генерального прокурора, а не заступника генерального прокурора. І вона полягає в тому, що народному депутату - п'ятому Президенту повідомлено про підозру у державній зраді й сприянні діяльності терористичних організацій. Повідомлено у спосіб, визначений законом. Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємось з анонімних телеграм-каналів, - це маячня, яка розповсюджується боягузливими недопіарниками, яким соромно і страшно показати своє обличчя», - заявила Венедіктова.

За її словами, сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенку означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла з обранням запобіжного заходу.

Венедіктова також заявила, що за її каденції генерального прокурора вже повідомили про підозру великій кількості спеціальних суб‘єктів: народних депутатів, суддів, в тому числі голові Конституційного Суду.

«І це вже стало доброю традицією, коли медійні фігуранти кримінальних проваджень з особливим статусом оскаржують порядок повідомлення або саму підозру. Не така підозра, не в той день, не тією рукою вручили, не з тим виразом обличчя... Однак жодного факту скасування підозри з цих підстав не було», - заявила генпрокурор.

Вона стверджує, що у слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру. «А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення. Заступник генпрокурора, який підписав підозру, координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий із матеріалами справи», - додала Венедіктова.

Також вона зауважила, що з розумінням ставиться до факту існування групи підтримки фігуранта і в принципі до висловлювання деяких представників цієї команди ставиться з терпінням. «Але якщо хтось хоче перейти на процесуальну, а не на художньо-літературну мову, то я завжди готова», - додала Венедіктова.

«Повертаючись до «вугільної справи», щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід, наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу», - заявила Венедіктова.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко 20 грудня 2021 року підписав повідомлення про підозру Порошенку в державній зраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Надалі Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

17 січня суд після повернення Порошенка із закордонного відрядження почав обирати йому запобіжний захід. Того дня Печерський райсуд провів майже дванадцятигодинне засідання, за результатами якого оголошення рішення про обрання запобіжного заходу було перенесено на 19 січня.

У середу, 19 січня, суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.