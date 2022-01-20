"Основна тема - питання безпеки". Зеленський прибув із візитом до Польщі

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі. Про це 20 січня повідомила пресслужба Офісу президента України у Facebook.

Президент Польщі Анджей Дуда прийме Зеленського у резиденції "Вісла".

"Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки", - ідеться у повідомленні. За матеріалами Гордон.

Востаннє Дуда й Зеленський зустрічалися 20 грудня у селі Гута Івано- Франківської області у межах перемовин лідерів країн "Люблінського трикутника" (Литви, Польщі та України). За підсумками тристоронньої зустрічі президент Литви Гітанас Науседа, Дуда і Зеленський зробили спільну заяву, в якій Литва та Польща підтвердили повну підтримку членства України у ЄС і НАТО. Окрім того, лідери трьох країн закликали міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ через її тривалу агресію проти України.

Цьогорічну зустріч Дуди та Зеленського проводитимуть на тлі нарощування Росією військових сил біля кордонів з Україною. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив 22 грудня, що у зоні 200 км від кордону країни перебуває 122 тис. російських військових.

США і НАТО неодноразово закликали Росію до деескалації напруги на кордоні.