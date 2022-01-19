Печерський суд обрав Петру Порошенку запобіжний захід - особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань

Таке рішення суд виніс у середу, не задовольнивши таким чином клопотання прокуратури, яка просила обрати для Порошенка утримання під вартою з альтернативою застави на суму 1 млрд грн., повідомляє "Інтерфакс - Україна".

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенка про підозру у державній зраді та сприяння діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

Вранці 17 січня Порошенко повернувся до України та прибув до Печерського районного суду м. Києва для обрання запобіжного заходу.

Протягом понеділка суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просила суд про арешт Порошенка в альтернативі застави в 1 млрд грн, захист наполягав на тому, що Порошенко не має статусу підозрюваного, переслідування мають політичний характер і не є юридично обґрунтованими. Також адвокати заявляли про необхідність відкриття кримінального провадження за фактом притягнення до відповідальності явно невинного.

Суддя заслухав учасників процесу та пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення. Ухвалу за клопотанням 17 січня оголошено не було, засідання перенесли на 14.00 19 січня, юридично з понеділка до середи суддя перебував у дорадчій кімнаті. За матеріалами "День"