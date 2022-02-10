Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України - посольство США

Росія продовжує економічну війну проти України. Цього разу під приводом військових навчань було обмежено морський суверенітет України через обмеження свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Twitter.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - сказано в повідомленні.

Раніше Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомило, що Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку начебто із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. ВМС РФ перекрили значну частину морських районів - практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

"Такі дії РФ "беззаперечно є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року", - йдеться у повідомленні Командування Військово-Морських Сил ЗС України.Що відомо Міністр оборони Олексій Резніков назвав таку тактику Росії "повзучою окупацією моря".

9 лютого головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що Російська Федерація перекрила частину акваторії Чорного та Азовського морів "для навчальних стрільб". Карта закритих районів дозволяє припускати, що йдеться про підготовку до "морської блокади" українських портів.

10 лютого Міністерство закордонних справ України назвало агресивними обмеження Росією судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів 13- 19 лютого для проведення "військово-морських навчань". За матеріалами UA: Суспільне