Пєсков не відкинув зустрічі Путіна із Зеленським у Пекіні, в ОПУ відреагували

У Путіна в Пекіні заплановано переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Коментуючи слова Пєскова, прессекретар Зеленського Сергій Никифоров 31 січня сказав агентству "Iнтерфакс-Україна", що в Офісі президента вітають реакцію російської сторони.

"У Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів", - зазначив Никифоров.

Він наголосив, що в календарі Зеленського немає візиту до Китаю на Олімпійські ігри.

"Найближчими днями у президента заплановані зустрічі в Києві: з прем'єр - міністром Польщі Матеушем Моравецьким, прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це наразі вкрай необхідно для консолідації міжнародної підтримки навколо нашої країни", - пояснив речник президента.

Посольство Китаю в Росії 22 січня заявило, що публікація Bloomberg про те, що Сі Цзіньпін нібито просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, не відповідає дійсності.

XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться в Пекіні із 4-го до 20 лютого 2022 року. За матеріалами vv.org.ua