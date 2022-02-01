Порошенко: для зміцнення армії потрібен не "відосик" з указом, а збільшення фінансування з бюджету

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що підписав указ, який має зміцнити обороноздатність країни та покращити престижність військової служби. А п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах.

Про це він зазначив під час виступу з трибуни.

"Збільшення чисельності - це не "відосик" президента з указом. Це повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, забезпечте грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням чинну армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проєкт бюджету, підтримайте його. Неприпустимою є бездіяльність парламенту", - наголосив Порошенко.

П'ятий Президент також зауважив, що Путін досяг зворотного ефекту від нарощування військ поблизу кордонів України. Порошенко констатував - ця загроза призвела до зміцнення проукраїнської коаліції. І завдання влади - не руйнувати її безвідповідальною риторикою.

"Наші західні партнери поки що через ЗМІ дедалі частіше задаються питанням: а для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії. Багато хто з нас цими днями відчував "іспанський сором". І хай пробачить мені Іспанія, вона тут не до чого. В цьому випадку вислів слід розуміти, що накосячив Офіс президента, а червоніємо всі ми - українці", - констатує п'ятий Президент.

За словами Порошенка, "Європейська Солідарність" ще з листопада вимагала від Зеленського скликати Раду безпеки ООН.

"Вчора це засідання відбулося, але не на вимогу Києва, а на вимогу наших партнерів Сполучених Штатів. І от момент ганьби, коли представник Росії козирі наших союзників криє цитатами Зеленського та його міністрів, нібито жодної посиленої небезпеки і загрози з боку Росії немає. Весь світ був у шоку від пресконференції Зеленського закордонним ЗМІ, крім Патрушева, який його похвалив. Зеленському не дано зрозуміти, що потужна підтримка міжнародних партнерів - запорука перемоги над агресором. Маємо виступати єдиним фронтом з заходом, всередині України, і самі посилювати армію України", - зазначає лідер партії.

Нагадаємо, Порошенко відмовився давати покази на допиті в ДБР.