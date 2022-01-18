Порошенко прокоментував перенесення засідання суду на середу, 19 січня
Народний депутат Петро Порошенко наголосив на тому, що суд переніс розгляд щодо обрання йому запобіжного заходу, бо "вони злякалися"
Про це він заявив під час виступу перед прихильниками після засідання у Печерському суді Києва, пише Рубрика.
"Які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше за будь-що. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися".
П'ятий президент запевнив натовп, що 17 січня стане початком кінця для "цього некомпетентного зеленого неподобства".
Нагадаємо, що 17 січня п'ятому президенту України Петру Порошенку не обрали запобіжний захід у справі про державну зраду.
Суд винесе рішення 19 січня о 14-й годині.
Зазначимо, що суддя пішов у нарадчу кімнату близько 17:45, де пробув майже 5 годин.
Під час суду прокурори закликали затвердити для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці.
При цьому вони пропонують можливість внесення застави у 1 мільярд гривень.
Зазначимо, на засіданні був присутній сам Порошенко, його адвокати, сторона звинувачення, народні депутати, які прийшли висловити свою підтримку лідеру "Європейської солідарності", представники ЗМІ.
Засідання почалося з 40-хвилинним запізненням, учасники процесу чекали суддю.
Тим часом під будівлею суду тривала акція прихильників Петра Порошенка.