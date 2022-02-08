Порошенко відповів Путіну на пропозицію про політичний притулок у РФ

П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна щодо готовності надати йому політичний притулок у Росії.

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін", - написав Порошенко у себе у Facebook.

Він закликав Зеленського "припинити радувати Путіна та зайнятися захистом країни".

"А Володимиру Володимировичу - нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України", - зазначив Порошенко.

Раніше під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що Росія готова надати Порошенку "політичний притулок".

"Коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді багато іронізував із цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції", - сказав глава Кремля. За матеріалами nv.ua