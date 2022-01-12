Порошенкові можуть обрати запобіжний захід 17 січня - ДБР

Органи досудового розслідування розраховують на обрання запобіжного заходу експрезиденту в день його повернення в Україну.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"У зазначеному кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру двом народним депутатам України, один з яких п'ятий президент України; колишньому міністру енергетики і вугільної промисловості; топменеджеру часів Януковича", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що у грудні 2021 року співробітники ДБР спробували вручити експрезиденту Петру Порошенку повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але "він проігнорував представників правоохоронних органів і поїхав у невідомому напрямку". Тому слідчий звернувся до Печерського районного суду Києва із клопотанням про обрання стосовно Порошенка запобіжного заходу.

Петро Порошенко планує 17 січня повернутися в Україну. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення процесуальних дій у день його повернення, зокрема обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, Порошенка підозрюють у державній зраді. У тому, що він нібито розірвав контракти на постачання вугілля з ПАР і організував постачання вугілля з непідконтрольного Донбасу. Суд дозволив його затримати. Офіс генпрокурора вимагатиме в суді арештувати колишнього президента із заставою в мільярд гривень. Пізніше за клопотанням прокурора Печерський суд наклав арешт на майно й активи Петра Порошенка. За матеріалами Корреспондент.net