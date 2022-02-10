Посольство РФ у Києві може евакуювати частину персоналу

Посольство Росії у Києві опрацьовує питання про те, щоб неосновний персонал дипломатичного представництва тимчасово залишив Україну.

Про це повідомив держінформагентству ТАСС пресаташе посольства, передає Укрінформ.

Сьогодні раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що російське МЗС "порадить неосновному персоналу наших дипломатичних установ" на якийсь час виїхати з України". Він аргументував це діями "західних колег", "англосаксів", які самі "евакуюють своїх співробітників".

Як повідомлялося, на початку січня газета The New York Times стверджувала, що Росія вивезла з України членів сімей своїх дипломатичних працівників. У МЗС РФ у відповідь на публікацію видання сказали, що "посольство Росії в Києві працює у штатному режимі".

З початку року США, Австралія, Велика Британія, Німеччина, Канада і Японія оголосили про евакуацію частини своїх дипломатів з України на тлі повідомлень про можливе російське вторгнення.

Тим часом Росія продовжує накопичувати військові підрозділи на тимчасово окупованих територіях України та навколо кордонів. Ці військові приготування Кремль намагається використовувати для прямого шантажу США і НАТО, яким висуває ультиматум з вимогою гарантувати нерозповсюдження НАТО на схід та відмову країн Альянсу від своєї політики безпеки. У разі відмови Заходу прийняти такі російські "пропозиції", кремлівська влада публічно погрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".