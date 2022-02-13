Посольство США евакуюють з Києва до Львова

Дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Рішення про переїзд було прийнято терміново як відповідь на зміну оцінок безпеки. Переїзд триває саме зараз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело в дипломатичній службі США..

"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, як тільки це дозволить ситуація безпеки", - розповів представник Держдепу, який спілкувався на умовах анонімності.

У Сполучених Штатах немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.

"У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо", - зазначив співрозмовник. Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.

Співрозмовник наголосив, що будівля посольства у Києві, попри це рішення, "не залишиться занедбаною". Там залишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель.

Напередодні Державний департамент США оголосило, що частина співробітників посольства в Києві залишає Україну. Як заявили у посольстві, попри скорочення дипломатичного персоналу, основна команда місії залишиться в Україні. За матеріалами LB.ua