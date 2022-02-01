Прем'єр-міністри Люблінського трикутника зустрінуться в березні у Варшаві

Засідання глав урядів країн Люблінського трикутника, до якого належать Україна, Польща та Литва, відбудеться 14 березня у Варшаві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль сказав на спільному брифінгу з главою польського уряду Матеушем Моравецьким у Києві у вівторок.

"Окремо хотів би подякувати пану Моравецькому за запрошення до участі у засіданні глав урядів країн Люблінського трикутника, яке має відбутись у Варшаві 14 березня цього року", - сказав Шмигаль.

Він також висловив очікування підписання угоди про співробітництво з Польщею та Великою Британією на тлі російської загрози.

"Також сподіваюсь, що нам вдасться офіційно започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах триваючої російської агресії нам варто підписати тристоронній документ про співробітництво з посилення регіональної безпеки", - зазначив Шмигаль.

Як раніше стало відомо з дипломатичних джерел, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.

Підготовку нового формату співпраці з двома державами у вівторок підтвердив президент Володимир Зеленський.