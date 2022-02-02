Прем'єр Нідерландів у Києві застеріг Росію від ескалації проти України

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що у разі ескалації російської агресії проти України проти країну-агресора покарають жорсткими санкціями.

Рютте сподівається, що поновлений діалог у нормандському форматі "знайде рішення".

"А якщо ні, то тоді Нідерланди абсолютно чітко кажуть: подальша агресія проти України спричинить серйозні наслідки для Росії. У Європі ми працюємо у партнерстві зі США, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - зазначив він.

Рютте додав, що "тим часом Нідерланди підтримуватимуть Україну, як тільки можуть". Він уточнив, що вони готові допомагати відбивати кібератаки та підтримувати економічно.

Разом із Рютте вчора до Києва з візитом прибув і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Раніше цього року він заявив, що Амстердам готовий постачати Україні зброю для стримування Росії, а наприкінці січня у парламенті Нідерландів виступили за постачання зброї ЗСУ: озвучили, що можуть надати. Завтра там відбудуться дебати щодо ситуації навколо України.

Вчора, 1 лютого, в Україні побували з візитом прем'єр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр Британії Борис Джонсон. Зеленський оголосив про формат співпраці Україна-Польща-Британія.

Завтра, 3 лютого, до Києва прилетить президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Наприкінці 2020 року Нідерланди затримали на шпигунстві двох дипломатів із Росії, вони виявилися офіцерами розвідки.

Також країна дала притулок російській парі свідків у справі про збитий Росією над Донбасом лайнер Boeing.

Влітку 2021 Нідерланди звинуватили Росію в "агресивних діях" проти її фрегата в Чорному морі. Приблизно тоді ж російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час слідства по MH17.

На початку 2022 року Нідерланди відправили винищувачі F-35 до Болгарії через наростання загрози з боку Росії.

За словами міністра оборони Резнікова, деякі країни надають Україні допомогу "непублічно".

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ