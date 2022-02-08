Президент призначив посла у Польщі замість Дещиці

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича на посаду посла України у Польщі.

Як передає Укрінформ, указ № 44/2022 про призначення Зварича послом України в Республіці Польща опублікований на сайті Президента.

Іншим указом №43/2022 Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі.

Як повідомлялося, Дещиця перебував на посаді посла у Польщі з 13 жовтня 2014 року. До цього, з 27 лютого по 19 червня 2014 року, виконував обов'язки міністра закордонних справ України. Раніше Дещиця також був послом України у Фінляндії та Ісландії. З серпня 2006 року до грудня 2007 року перебував на посаді речника МЗС.

Зварич перебував на посадах директора Другого територіального департаменту МЗС і заступника директора Департаменту інформаційної політики МЗС, а також був радником-посланником Посольства України в Республіці Польща.