Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає Україну з візитом за кілька тижнів. Про це повідомив його прессекретар Ібрагім Калин, пише УНН з посиланням на TRT Haber.

Калин повідомив, що президент Реджеп Тайїп Ердоган за кілька тижнів відвідає Україну з візитом і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, водночас "ми будемо у тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій, які матимуть серйозні наслідки".

Прессекретар президента Туреччини оцінив можливі наслідки напруженості у відносинах між Росією та Україною для Європи та НАТО.

Він наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, політичний суверенітет України.

Калин повідомив, що президент Ердоган запросив лідерів України та РФ приїхати до Туреччини та провести зустріч для вирішення проблем та розбіжностей між ними.

"Туреччина готова відіграти будь-яку роль, яку вона може відіграти, аби знизити напруженість між Росією та Україною. Ми робимо це і як друг Росії та України, і як союзник НАТО", - сказав Калин.

Ердоган заявив, що вважає "нереалістичним" напад Росії на Україну і хоче обговорити це питання з президентом РФ Володимиром Путіним.

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід шляхом приймання до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "без успіху", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. З