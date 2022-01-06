Президент Зеленський привітав українців з Різдвом (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

Про це мовиться у відеозверненні глави держави.

"Святий Різдвяний вечір - це найкраща мить для порозуміння та примирення. З усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе. Нехай усе це залишиться в минулому, у наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки - щастя, а в нашу країну - мир і процвітання. Христос рождається! Славімо його!" - зазначив президент.

Володимир Зеленський вітає українців з Різдвом

Повний текст привітання:

"Дорогі громадяни, я щиро вітаю всіх, хто разом з найближчими та найріднішими людьми зустрічає сьогодні першу зорю на вечірньому небі. Її поява знаменує особливу мить і особливе свято - Різдво Христове.

Колись народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння та віру у перемогу життя. Нехай сьогодні це свято зміцнить нашу віру, надію, а головне любов. Адже Святий Різдвяний Вечір - це найкраща мить для порозуміння та примирення з усіма, кого образив сам, і з усіма, хто образив тебе.

Нехай усе це залишиться у минулому. В наші сім'ї прийде достаток, у наші домівки - щастя, а в нашу країну - мир і процвітання.

Я бажаю кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових різдвяних свят. Христос рождається, славімо його!"

Нагадаємо, 7 січня церкви, що святкують за юліанським календарем, зокрема й Православна церква України, відзначають Різдво Христове, а напередодні, 6 січня, відзначається Святий Вечір.

За матеріалами УНІАН