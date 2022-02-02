"Про це знав Зеленський". Разумков зробив гучну заяву щодо відео із Трухіним

Про резонансне відео з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним після ДТП знав президент Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Таку заяву зробив ексспікер Верховної Ради, нардеп, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков в етері телеканалу "Україна 24".

Разумков розповів, що в день ДТП (23 серпня Олександр Трухін, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, - ред) зателефонував до міністру внутрішніх справ і запитав, що там відбувається.

"Ми працюємо, інформації поки немає". Це відео, яке було вчора показане, впевнений потрапило на стіл до міністра в той же день. Знаю, як це працює, а це заступник голови бюджетного комітету, наближений до Офісу президента, навіть не рядовий народний депутат. Повірте мені, про це знав президент, про це знав голова офісу. Я не вірю, що міністр внутрішніх справ тихенько сховав собі це в кишеню", - заявив Разумков.

Зазначимо, Разумков коли був головою Верховної Ради заявляв, що здивований тим, що "слуга" Олександр Трухін відмовчується щодо ситуації з ДТП за його участі. Ексспікер тоді казав, що очікує, коли правоохоронці публічно скажуть, хто був за кермом, адже перевірити це нескладно.

2 лютого Зеленський вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним.

Також 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі "Слуги народу". Варто вказати, що в мережі висувається припущення, що організатором інформаційного зливу щодо скандального ДТП міг бути сам Аваков. Натомість сьогодні сам Аваков зізнався, що дуже втішений.

Також МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР. Натомість ДБР каже, що в них не було відео з Трухіним, яке зняли поліцейські. Ще генпрокурорка доручила НАБУ відкрити нове провадження після відео з нардепом. За матеріалами pravdatut.ua