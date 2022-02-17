Путін прорахувався, концентруючи війська біля кордонів України - ексрадниця Президента США

Президент РФ Володимир Путін розраховував на капітуляцію України і Заходу, концентруючи війська біля українських кордонів, однак отримав зворотню реакцію.

Як передає Укрінформ, про це заявила старша наукова співробітниця Інституту Брукінґс, спеціальна радниця Президента США у справах Росії та Європи у 2017-2019 роках Фіона Гілл під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», ідеться в повідомленні на сайті форуму.

«Вони думали, що розташування такої кількості військових у такому безпрецедентному форматі проведення навчань, що вони таким чином залякають не лише Україну, але також і НАТО, і Європу», – сказала вона.

«Росія думала, що це буде певною мірою капітуляція. Але, на відміну від цього, вони отримали іншу реакцію», – наголосила Гілл.

«Путін прорахувався у своїх розрахунках. Те, що він отримав, – це відсіч від всіх партнерів, від Сполучених Штатів, від інших наших прибічників», – додала вона.

Гілл підкреслила, що Росія висунула вимоги, які стосуються не тільки України, а й світового порядку.

«Ті вимоги, які викладає Росія і виклала в грудні минулого року, – це не про Донбас, це про всю Україну вже мова йде. І це вимоги Росії, які стосуються і НАТО, і безпекових можливостей в Європі, і тих безпекових можливостей, які торкаються Сполучених Штатів», – сказала Гілл.

Вона наголосила, що Україна сьогодні продовжує залишатися в осаді.

«Дійсно, Україна опинилася в осадному положенні. Ми не маємо повної впевненості, що сьогодні чи завтра Путін не нападе», – заявила вона.

«Такі переміщення великої кількості військових зі східного кордону Росії на кордон з Україною – це дуже потужна ситуація. І ми бачимо, наскільки сильною є позиція Росії, яка тисне на інші країни, на Казахстан, на Вірменію, на Нагірний Карабах. Тобто, те, що відбувається зараз як наша спільна реакція на те, що відбувається в Україні, воно є нашою спільною реакцією стосовно тих планів, що міг мати Кремль», – підкреслила Гілл.