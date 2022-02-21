Путін заявив Німеччині та Франції, що підпише незалежність "республік" ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін під час телефонних розмов з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом повідомив, що збирається підписати указ про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що Путін інформував лідерів Франції та ФРН про підсумки розширеного засідання Ради безпеки РФ, на якому "розглядалася поточна ситуація навколо Донбасу" у контексті постанови Держдуми з питання про визнання "республік" ОРДЛО.

"З огляду на все це президент Росії повідомив, що найближчим часом має намір підписати відповідний указ", - йдеться у повідомленні.

Канцлер Німеччини Олфа Шольц засудив плани Росії визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки незалежними державами.

Шольц зазначив, що такий крок суперечить Мінським домовленостям про мирне врегулювання конфлікту на сході України і буде одностороннім порушенням Росією цих домовленостей.

За словами речника, канцлер закликав президента Російської Федерації до негайної деескалації та відведення об'єднаних сил від кордону з Україною. Він наголосив, що зараз важливо, особливо на сході України, дотримуватися режиму припинення вогню та подавати знаки деескалації. Росія тут несе особливу відповідальність, підкреслив він.

Зазначається, що президент Франції та канцлер ФРН "висловили розчарування таким розвитком" подій. При цьому Кремль заявляє, що Макрон і Шольц повідомили про готовність до продовження контактів.

У понеділок усі члени Ради безпеки РФ у телетрансляції по російському ТБ висловилися за визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР". Президент РФ Володимир Путін оголосив, що ухвалить рішення протягом 21 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ країн ЄС закликали президента Росії Путіна не визнавати незалежність самопроголошених утворень на території ОРДЛО та підтвердили готовність рішучих та об'єднаних дій у разі, якщо це буде зроблено.