Путін заявляє про готовність Росії надати притулок Порошенку у зв'язку з його переслідуванням в Україні

Президент РФ Володимир підтвердив свою обіцянку надати експрезиденту України Петру Порошенку політичний притулок.

"Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі", - сказав Путін у ході пресконференції за підсумками російсько-французьких переговорів.

"Я вважаю, що він наробив багато помилок у цьому напряму. Але все-таки його переслідування як державного злочинця, на мій погляд, надмірна заявка на успіх чинного сьогодні керівництва. Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок у Росії", - наголосив він. За матеріалами Інтерфакс-Україна.