Радники нормандської четвірки задекларували розбіжності та виявили бажання працювати над ними, - Єрмак

Радники лідерів Нормандського формату задекларували низку розбіжностей за підсумками зустрічі, над якими домовились працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю це реанімацією Нормандського формату", - заявив Єрмак на брифінгу за підсумками зустрічі радників лідерів нормандської четвірки в Парижі.

Єрмак зазначив, що учасники переговорів підтримали продовження роботи Тристоронньої контактної групи.

Він також наголосив на важливості підтримки режиму припинення вогню на сході України.

"Україна пропонує обговорити зміцнення механізму верифікації за участю всіх країн Нормандського формату. Без цього механізму важко забезпечити 100% дотримання режиму припинення вогню", - сказав він.

Глава ОП зазначив, що дискусія стосувалася ситуації на Донбасі, хоча, за його словами, "Україна очікує на деескалацію не лише навколо лінії дотику, а й навколо всіх українських кордонів".

За словами Єрмака, радники лідерів Нормандської четвірки задекларували низку розбіжностей за підсумками зустрічі в Парижі.

"Сторони відкрито задекларували, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати над цими розбіжностями", - заявив керіник ОП. За його словами, наступна зустріч радників може вже відбутися за 2 тижні у Берліні.

Відповідаючи на запитання, яких змін він очікує за ці 2 тижні, Єрмак відповів, що "всі учасники зустрічі мають зробити висновки, щоби прийти з новими пропозиціями".

"Всі зацікавлені, щоб через 2 тижні ми досягли результату... Ми чітко розуміємо, з якими розбіжностями нам працювати", - додав він.