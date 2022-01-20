Резніков: Головна мета Кремля - створення хаосу та зміна влади в Україні

Кампанія Російської Федерації з дестабілізації України передбачає кібератаки, створення хаосу в українських містах та зміну політичної влади в країні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у програмі HardTalk на каналі ВВС.

«На мою думку, вони (РФ – ред.) почали кампанію з дестабілізації в Україні, тому, гадаю, кібератака була частиною гібридної війни, яка розпочалась, як я казав, у 2014 році. А гібридні атаки - це частина гібридної війни, головна мета Кремля – це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні», - зазначив Резніков.

Відповідаючи на питання, чи готова Україна до жорсткої відповіді російській армії, яка має уп'ятеро більше солдат і танків та у 16 разів більше спроможностей на морі, міністр зазначив: «Українська армія налічує 261 тис. людей, ми маємо можливість організувати сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, у нас 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни, тож я впевнений, що ми маємо можливість стримати цю активність Москви».

Крім того, міністр додав, що відкрита військова агресія проти України стане проблемою не лише для нашої держави, а й для всієї Європи.

«Для українців це не новина, що Кремль намагається змінити нашу долю. І так, це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею», - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що не вважає стратегічною помилкою вибір інтеграції України до ЄС та НАТО, що закріплено в Конституції держави, й у котре наголосив, що позаблоковий статус України до 2014 року не врятував її від агресії РФ.

При цьому глава українського Міноборони подякував союзникам за єдину підтримку України у боротьбі з загрозою з боку РФ, наголосивши, що військова допомога з боку Сполучених Штатів, Британії та Європи з кожним постачанням озброєнь в Україну збільшує для Москви ціну вторгнення.