Резніков: мета Кремля - змінити політичний устрій в Україні

Навколо України наразі немає ударних угрупувань російських військових, але вони можуть бути створені за тижні.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам тижня сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

- Станом на сьогодні наша розвідка не спостерігає формування ударного угрупування. Але це не означає, що вони при бажанні не можуть їх розгорнути, - сказав міністр.

Він зазначив, що ризики нового вторгнення в Україну залишаються, а їх рівень оцінюється верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Збройних Сил Валерієм Залужним та Генеральним штабом ЗСУ.

- Ми готові до будь-яких викликів… В принципі, щоб розгортати ударне угрупування, то на це можуть йти тижні, і від тижня до пів місяці, місяць. Тому це залежить від того, який план може спрацювати в голові в очільників Кремля, - сказав Олексій Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що будь-які формування ударного угрупування з боку РФ будуть зафіксовані розвідками України чи західних партнерів.

Він додав, що сьогодні йде ескалація в зоні проведення Операції об'єднаних сил: збільшилась кількість порушень режиму тиші та обстрілів, зокрема з використанням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями.

- Якщо раніше від чотирьох до п'яти обстрілів було протягом доби, то зараз інтенсивність досягла до 130 обстрілів на минулу добу (19 лютого, - Ред.), - сказав очільник Міноборони.

За матеріалами ICTV.