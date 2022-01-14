РФ готує спецоперацію на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення - розвідка США

Росія готується до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив американський радник із національної безпеки Джейк Салліван, інформує CNN.

Розвідка США має інформацію, яка вказує на те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

Сполучені Штати також мають докази того, що Росія навчила бойовиків на Донбасі веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухових речовин для проведення актів саботажу.

"Наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення", - сказав Салліван.

За його словами, подібний сценарій Росія використала у 2014 році. Зараз вона намагатиметься його повторити.

"Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони знову готують цю виставу. І в нас, і в адміністрації будуть додаткові подробиці, про які ми розповімо через 24 години!, - підсумував він.

Зазначимо, що раніше Салліван прогнозував, що приводом для вторгнення може стати спроба перевороту в Україні.Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проєкт договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проєкт угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав- членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

За матеріалами УНІАН.