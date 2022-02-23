РНБО погодила введення надзвичайного стану по всій території України - Данілов

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила введення надзвичайного стану по всій території України, крім Донецької та Луганської областей, про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Введення надзвичайного стану ще має затвердити Верховна Рада протягом 48 годин. Він вводиться на 30 днів та може бути продовжений.

"В залежності від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення речей, які виписані в законодавстві про правовий режим надзвичайного стану, обласні комісії, до яких будуть входити представники всіх оргаів державної та місцевої влади, зможуть приймати ті чи інші рішення. Що це може бути: посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути певне обмеження руху транспорту. Це може бути додатковий огляд транспорту, перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто це питання, які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій, працювала економіка", - оголосив Данілов.

У Донецькій та Луганській області надзвичайний стан не вводиться, бо "він там введений доволі давно, з 2014 року", за словами секретаря РНБО, а самі регіони "знаходяться в іншій юридичній площині".

Заходи в рамках надзвичайного стану можуть посилювати чи послаблювати в залежності від ситуації. Особливо це стосується прикордонних регіонів.

"На нашому житті він (надзвичайний стан - ред.) майже ніяк не може відображатися радикально", - додав Данілов.

В складі кожного штабу, які будуть ухвалювати рішення по надзвичайному стану в регіонах, будуть військові.

Про комендантську годину наразі не йдеться, її можуть вводити в певному регіоні за необхідності.

Щодо воєнного стану, то, за словами Данілова, в разі необхідності він буде прийнятий миттєво, але наразі такого рішення немає.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада звернулася до РНБО із пропозицією запровадити на десять років санкції проти депутатів Держдуми Росії, російських політиків та чиновників, причетних до визнання суб'єктності окупованих територій Донбасу.

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян визнав "незалежність" окупованих територій Донбасу.

Після цього ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали "договори" з Росією про дружбу та співпрацю. Пізніше Держдума Росії та Рада Федерації одноголосно схвалили ці "договори".

Також Путін доручив Міноборони Росії офіційно ввести війська на окуповані території Донецької і Луганської області України для "підтримання миру".

Президент США Джо Байден назвав рішення Путіна "початком російського вторгнення" і оголосив про запровадження санкцій проти російського суверенного боргу, двох банків та олігархів. Також санкції запровадили ЄС, Австралія, Японія та Канада.

За матеріалами "Детектор медіа".