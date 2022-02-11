Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря

Росія офіційно повідомила Україні про скасування перекриття південної частини Азовського моря, яку планувала закрити для судноплавства на період з 13 до 19 лютого під приводом військово-морських навчань.

Однак ситуація у Чорному морі залишається такою ж складною, як і була, що непокоїть, зокрема, і Туреччину. Про це сказав надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар в ефірі програми "Інформдень" телеканалу "Дом".

"Інформація, яку я отримав, свідчить про те, що росіяни тільки скасували блокування більшої частини території Азовського моря. А щодо Чорного моря залишається все так, як і було. Фактично, перекрито прохід комерційних кораблів із портів Одеси, Херсона і Миколаєва. Тобто у нас поки що ситуація не врегулювалась", - сказав Боднар.

Посол уточнив, що за наявною публічною інформацією, через Босфор і Дарданелли проходитиме значна частина великих військових десантних кораблів і крейсерів російського флоту.

"Насправді відбувається концентрація російських сил. А ті кораблі, які заходили раніше, не вийшли. Тобто в такому випадку, звичайно, Туреччину це непокоїть. Ми сьогодні будемо про це говорити в Міністерстві закордонних справ. Наше попереднє занепокоєння вже озвучено органам влади Туреччини, і ми очікуємо на їхню реакцію найближчими днями", - резюмував Боднар.

Росія через систему прибережних попереджень оголосила більшу частину Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила для проходження суден на період з 13 по 19 лютого. Нібито у зв'язку з проведенням певних навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. Після цього МЗС України висловило рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів, практично унеможливлює судноплавство в обох морях.