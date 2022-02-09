Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави

Російська Федерація виступає за те, щоб Україна вивезла за межі держави іноземні озброєння.

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу, передає "Дзеркало тижня".

На думку Захарової, від Росії можна домогтися деескалації, погодившись "лише" з кількома пунктами.

Серед них - відкликання з України західних військових інструкторів, вивезення іноземних озброєнь та відмова української сторони від спільних навчань з НАТО.

"Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти всі раніше надані Києву озброєння за межі української території", - заявила Захарова.

В представниці російського МЗС викликала роздратування інформація про початок масштабних командно-штабних навчань Збройних Сил України.

"Під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar. Називаються українські навчання "Завірюха-2022". Сподіваюся, закінчиться не як у Пушкіна", - сказала Захарова.

НАТО повинно оголосити про свою відмову від політики "відчинених дверей", додала російська чиновниця. А Київ "має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України" від 16.07.1990 року".

Нагадаємо, сьогодні Захарова повідомила про те, що російські офіційні особи не планують цього року брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Цього ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може вдаватися до різних підступних сценаріїв, не використовуючи силу. За матеріалами LB.ua