Росія застосовує свій перший план - інформаційне залякування та кібератаки - Кулеба

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія намагається дестабілізувати ситуації в Україні за допомогою залякувань війною та кібератаками.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами міністра, нині Росія застосовує свій перший план - дестабілізацію України без застосування воєнних дій. Вони залякують людей дискусіями про війну. Водночас кількість російських військ постійно зростає.

Нині їхня ціль створити паніку Змусити нас піти на поступки. Вони також застосовують кібератаки та економічні заходи, щоб ослабити Україну. Ми не можемо дозволити Росії, і далі це робити", - наголосив Кулеба.

Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Данії. Він зазначив, що основна місія візиту - безпекова.

Країна надасть Україні кошти для стабілізації та проведення реформ.

"Майбутнє для всієї Європи нині вирішується в Україні. Ми будемо себе захищати. Ми не дамо Путіну здійснити заплановане. Друга важлива річ про яку ми говорили - це підготовка економічних санкцій проти Росії. Якщо Путін розумітиме що наслідки можуть бути серйозні - це буде для нас ще однією перевагою", - зауважив Кулеба.

Він зауважив, що Москва постійно атакує не тільки Україну, але й західні країни. За його словами Україна хоче вирішити усе дипломатично, стримуючи агресію санкціями.

Також Кулеба зазначив, що кількість російських військ, яка на даний час розташована вздовж кордону України, недостатня для повномасштабного вторгнення.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не піде на поступки Кремлю, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна. Окрім цього, Україна не сприйме жодних компромісів, про які домовляться за її спиною. За матеріалами bykvu.com