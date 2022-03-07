Російська армія перегруповується та перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари, - Генштаб

Росія перекидає свою авіацію з двох військових округів на територію Білорусі для того, щоб здійснити нові ракетно-бомбові удари по великих містах України

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

"Окупанти планують активізувати авіацію з метою завдання ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного військових округів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 7 березня, Україна повернула під контроль аеропорт у Миколаєві.

Морально-психологічний стан противника залишається дуже низьким і продовжує погіршуватися. На деяких напрямках російські окупанти викидають документи та намагаються повернутися до РФ

Україна спільно з партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів щодо притягнення злочинців до відповідальності. Йдеться про справи у Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини засудження Російської Федерації міжнародним трибуналом.