Російські спецслужби замінували низку об'єктів в Донецьку з метою підриву, - ГУР МО України

Воєнна розвідка України повідомляє про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву", - йдеться у повдіомленні.

За оцінками розвідки, ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях та створити підстави для звинувачення України у терактах.

Українська розвідка закликає мешканців Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін сьогодні оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території Донеччини до Ростовської області Росії та звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

У МЗС України спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" та наголосили, що "цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Президент РФ Володимир Путін відправив міністра з надзвичайних ситуацій Олександра Чупріяна в Ростовську область, щоб допомогти зі створенням умов для біженців з "ДНР" та "ЛНР". Путін також доручив виплатити біженцям із Донбасу по 10 тис. рублів.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, "бо в Криму і ОРДЛО - наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці". "Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив він. Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

За матеріалами LB.ua