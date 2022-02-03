Розгляд апеляції на арешт майна Порошенка штучно затягують, - адвокат Головань

Розгляд апеляційної скарги на арешт майна Петра Порошенка штучно затягується.

Про це заявив журналістам адвокат Порошенка Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він повідомив, що сьогодні судове засідання не відбулося, розгляд перенесли на 9 березня.

"У зв'язку з, як нам повідомили, хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду нашої апеляційного скарги стосовно накладення арешту на майно Петра Порошенка не сталося. Ми просили якнайшвидше його призначити, тому що вважаємо незаконним це накладення решту. Воно порушує всі можливі приписи і законодавства, і принципи верховенства права", - зазначає Головань.

"Однак, як нам сказали, найближчим можливим днем буде 9 березня. Відповідно ми змушені будемо чекати", - констатує адвокат.

Головань також повідомив, що в ухвалі Печерського суду щодо арешту майна виявили порушення закону.

"Ми направили до суду доповнення до нашої апеляційної скарги. За цей час ми з'ясували, що кількість порушень законодавства при постановлені Печерським судом ухвали про арешт майна збільшилася. Певні документи, певні матеріали, які виявилися доданими до клопотання прокурора про накладення арешту і на які посилалася суддя при постановленні ухвали про арешт, з'явилися там вже після того, як було проголошено резолютивну частину рішення", - розповів Головань.

"В тих матеріалах, які були представлені нам як адвокатам Петра Порошенка для ознайомлення перед судовим засіданням про розгляд клопотання про арешт майна, цих документів не було. І на цих документах немає жодних слідів відмітки канцелярії, жодних слідів того, що вони взагалі досліджувалися судом в ході судового засідання. Тобто мова йде про те, що Печерський суд, конкретно суддя, розглядаючи питання про накладення арешту майна, мала якісь позапроцесуальні контакти з представниками ДБР", - зауважує адвокат.

Він наголосив, що ці матеріали представлені слідчим ДБР на прізвище Гадайчук, який свого часу фальсифікував кримінальну справу проти активістів після пікетів у Межигір'ї за часів Януковича.

Адвокат повідомив, що на засідання також не прийшли прокурори, які знали про перенесення слухань.

"Ми вважаємо, що саме Генеральна прокуратура зацікавлена в тому, щоб не розглядалися якнайдовше наші апеляційні скарги, оскільки порушення закону, які були допущені саме представниками Генеральної прокуратури, абсолютно очевидні", - резюмує Головань.