СБУ посилює захист стратегічних об'єктів України

В Україні посилюється контрдиверсійний захист усіх електрогенеруючих підприємств, стратегічних об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Таких заходів запроваджено для нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України.

Правоохоронці перерахували об'єкти інфраструктури, які перебувають під посиленою охороною.

На Одещині правоохоронці посилили захист енергооб'єктів поблизу морської акваторії.

У Херсонській області правоохоронці посилили захист Каховської ГЕС та місцевого судноплавного шлюзу та продовжують цілодобові патрулювання прилеглих територій об'єктів, що охороняються.

На Дніпровщині під увагою правоохоронців знаходяться всі об'єкти енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

СБУ повідомляє, що в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів та транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу та огляд автомобілів.

Крім того, СБУ закликає громадян бути пильними та невідкладно повідомляти правоохоронців за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою [email protected]

21 лютого 2022 року лідер РФ Володимир Путін скликав засідання Ради безпеки РФ, на якому всі його члени підтримали визнання "республіками" окупованих районів Донбасу. Путін підписав укази, у яких є розпорядження запровадити російські війська на територію тимчасово окупованого Донбасу.

22 лютого президент Зеленський підписав указ про заклик резервістів у особливий період. Йдеться виключно про громадян, які віднесені до оперативного резерву.

Сьогодні РНБО прийняла рішення рекомендувати Зеленському ввести надзвичайний стан на всій території України.

В Україні запроваджуються додаткові обмеження в районах, що межують із Росією, Білоруссю, окупованими територіями та прилеглими до морського узбережжя.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.