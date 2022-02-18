Секретар РНБО нагадав Росії, з чого починати виконання "Мінська"

Україна підтримує виконання Мінських домовленостей відповідно до логіки процесу їх впровадження, але не за вказівкою Російської Федерації.

Натомість Росія ці угоди абсолютно не виконує, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрніформу.

"Те, що стосується виконання Мінських угод. Ми - за виконання Мінських угод з логікою, яка на сьогодні існує у процесі, а не за виконання за вказівкою Російської Федерації. Ми не можемо погодитися, перш за все, з тим, що РФ порушує ці угоди, по-перше, вона їх абсолютно не виконує, там є перший пункт, із чого треба починати", - зазначив він.

Також Данілов наголосив, що є й інша ситуація, коли РФ видала вже 800 тисяч паспортів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та вимагає першочергово провести там вибори.

"Як можна проводити вибори, якщо люди мають паспорти іноземної країни? Це просто неможливо", - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у п'ятницю виступили зі зверненнями до мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в яких наголосили, що Україна ніколи не вдасться до наступальної операції на сході України, а деокупацію своїх територій проводитиме виключно політико-дипломатичним шляхом. Вони підкреслили, що представники російських окупаційних адміністрацій активно поширюють неправдиву інформацію та перейшли до відкритого залякування цивільного населення.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що ватажки самопроголошених утворень в ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасечник закликали мешканців Донецька та Луганська евакуюватись до Ростовської області через, начебто, наступ ЗСУ.