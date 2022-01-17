Кримінальне переслідування п'ятого президента України, народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка помилкове, заявив 17 січня у Facebook колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов.

"Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського. Обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки ні у населення, ні у західних партнерів і розвалиться врешті-решт у суді. Зрозуміло, що Порошенка не зможуть посадити", - написав він.

Режисер вважає, що метою того, що відбувається, є "знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами".

"Але результат може бути зовсім протилежним і перетворить цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади. Наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення", - пояснив Сенцов.

За матеріалами Гордон.