Шевченківський суд Києва зобов'язав прокурорів закрити справу Татарова

Шевченківський райсуд Києва зобов'язав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, посилаючись на ухвалу суду від 14 грудня.

Справу вирішили закрити у зв'язку із закінченням строків розслідування.

ЦПК зазначає, що рішення суду було ухвалено напередодні затвердження результатів конкурсу на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де переміг детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Свого часу він вів справу Татарова.

"Мабуть, саме тому "татаровська" частина комісії блокує затвердження результатів конкурсу, на якому переміг Клименко", - зазначили у ЦПК. Читайте також на сайті ІА "Вголос": Посадовця Львівської міської ради викрили на хабарі в розмірі 1 тис. доларів. Фото До Львова поліцейським гелікоптером доставили донорські органи (фото) У Винниках шахрай-гастролер "розвів" 86-річного пенсіонера на 114 тис. гривень. За матеріалами "Вголос".