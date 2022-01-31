Шмигаль обговорив з єврокомісаром Домбровскісом санкції проти РФ та допомогу Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс обговорили питання запровадження санкцій проти РФ та допомогу Україні, а також євроінтеграційні перспективи України.

Про це Шмигаль повідомив під час спільної з Домбровскісом заяви для преси, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили широкий спектр питань відносин Україна-ЄС. Головна увагу передусім була зосереджена на чотирьох питаннях - це безпекова ситуація, допомога ЄС Україні в умовах загрози подальшого військового вторгнення зі сторони Російської Федерації, торговельно-економічні відносини, а також перспективи вступу України в Європейський Союз та виконання Угоди про асоціацію зі сторони України", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що Україна цінує ту допомогу, яку їй надають міжнародні партнери. В тому числі фінансову. А також дякує за ті санкції, які країни-партнери застосовують до Росії задля стримування агресії щодо нашої держави.

Він наголосив, що болючі санкції – найбільш ефективний інструмент, який здатний зупинити подальшу агресію з боку Росії. За словами Шмигаля, під час зустрічі з Домбровскісом також скоординували позиції щодо цього питання.

Шмигаль додав, що дискусія підтвердила спільність поглядів щодо подолання безпекових викликів, з якими сьогодні стикається не лише Україна, але й весь трансатлантичний світ.

"Ми прагнемо миру, а не війни, водночас ми робимо все для зміцнення обороноздатності та економічної стабільності нашої держави», - наголосив він.

За словами Шмигаля, він поінформував Домбровскіса про виконання Україною Угоди про асоціацію на 63% та наголосив, що Україна готова надалі наполегливо працювати у цьому напрямку.

"Звичайно, ми хочемо чути конкретні дати у відповідь на прогрес в Угоді про асоціацію, коли Україна зможе бути країною-кандидатом, коли Україна зможе бути включеною до Європейського Союзу", - зауважив Шмигаль.

Крім того, глава уряду підкреслив, що візит Домбровскіса є для України жестом сильної підтримки з боку ЄС та чітким сигналом, що попри складну безпекову ситуацію продовжується активна робота над питаннями економічного та торговельного порядку денного.

"Хочу наголосити, що підтримка наших міжнародних партнерів, їхня особиста присутність в Україні - дуже багато журналістів, дуже багато міністрів, наших партнерів приїжджають безпосередньо на контактну лінію в Донецьку та Луганську області, власне це є також одним з елементів забезпечення спокою і безпеки нашої держави. Минулого тижня, наприклад, були дні, коли не було жодного пострілу",- сказав Шмигаль.

Він додав, що у сучасних умовах доволі високою є загроза зі сторони Російської Федерації у зв'язку з накопиченням військ, але влада не перевищує цієї загрози, оскільки розуміє, що скупчення військ ще не означає формування ударних угрупувань. Крім того, Шмигаль зауважив, що стримувальним фактором є й опрацьовані Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки санкції.

"Звісно ж наші військові мають розроблені і плани оборони держави, і плани для окремих операцій. Вони носять гриф таємно, тому розголошувати їх публічно не буду", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що ключовим є фактор довіри до української армії зі сторони українського суспільства.

"З точки зору посилення нашого оборонного потенціалу від країн-членів ЄС ми, звісно, очікуємо конкретної допомоги оборонною зброєю для того, щоб Україна могла себе захищати", - сказав також Шмигаль.

Крім того, Прем’єр, коментуючи питання щодо стану бомбосховищ, зауважив, що місцеві органи влади отримали доручення і контролюють та за необхідності мають дофінансовувати укриття, щоб вони були в порядку, і це не лише у сучасних умовах, а й на майбутнє.

Еврокомісар Валдіс Домбровскіс у понеділок, 31 січня, перебуває з візитом в Києві.