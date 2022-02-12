Шмигаль закликав не піддаватися паніці та довіряти армії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян не піддаватися паніці, а довіряти українській армії та вірити у свою країну.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до співвітчизників, яке транслював телеканал «Рада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно — не піддаватися на гібридні провокації ворога, на дезінформацію. Наша армія готова. Наша армія сильна! Наша армія мужня! Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила — сильний духом, мудрий, єдиний український народ! Довіряйте своїй державі! Довіряйте своїй армії! Вірте в Україну», - сказав Шмигаль.

Він нагадав про те, що вже 8 років українські солдати боронять кордони, дипломати ведуть складні перемовини, а українці живуть із розумінням, що є небезпечний та підступний сусід, який намагається нас залякати, зламати, знищити. «Але сьогодні, на відміну від 2014-го, наша армія готова. Вчора разом із прем'єр-міністром Литви були на контактній лінії. Що ми почули від командування нашими Збройними силами? Що сьогодні армія забезпечена усім необхідним — від пального до озброєння. Що Збройні сили постійно відстежують розвиток подій. Я вкотре наголошу: армія готова давати відсіч ворогу будь-якої миті», - наголосив глава уряду.

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Шмигаль також зазначив, що війна, яка ведеться проти України, — це не тільки солдати й зброя. Вона має багато вимірів. Газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об’єктів інфраструктури, проплачені мітинги - це все елементи гібридної війни.