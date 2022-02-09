Шольц, Макрон і Дуда виступили із заявою про Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу висловили підтримку Україні та заявили про спільність позицій у питанні російської загрози для європейської безпеки.

Про це повідомляє DW.

Канцлер Шольц заявив, що каїни-члени НАТО мають спільну думку щодо того, якою має бути реакція, якщо Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну.

"Нашою спільною метою є уникнення війни в Європі. Розміщення російських військ на кордонах України дуже непокоїть і наша оцінка цієї ситуації є однаковою", - заявив Шольц.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща, Франція та Німеччина продовжать працювати для деескалації ситуації.

"Ми мусимо знайти вихід аби уникнути війни. Як я казав, це наразі наша головна мета. Я вірю, що ми її досягнемо. Я вважаю, що сьогодні найважливішою є єдність та солідарність", - заявив польський президент.

Він також заявив, що на сьогодні дуже важливою є демонстрація того, зо Захід "говорить в один голос" та не відступає.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав провести безпекові перемовини з Росією аби затвердити непорушність європейських кордонів.

"Ми разом повинні знайти спосіб розпочати важкий діалог з Росією", - заявив Макрон.

Макрон також нагадав про важливість відновлення Нормандського формату зустрічей лідерів України, Франції, Німеччини та Росії. Що відомо Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані. За матеріалами UA: Суспільне Новини